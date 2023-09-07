الأهلي السعودي يعزّز فريقه باللاعبة رغد مخيزن.. من تكون؟

مثلت المنتخب السعودي في بطولات عديدة منها البطولة الدولية التجريبية للسيدات، ودورة الألعاب الخليجية، وبطولة اتحاد غرب آسيا للصالات، وساهمت في دخول المنتخب السعودي لتصنيف "فيفا".

عزّز النادي الأهلي السعودي فريقه بلاعبة فريق الشباب سابقا والمنتخب السعودي الأول للسيدات، رغد مخيزن، وأعلن عن ضمها لصفوفه رسميا على حساب النادي عبر منصة (إكس).

وتعد رغد مخيزن لاعبة بارزة في فريق الشباب بعد أن أثبتت جدارتها ومهاراتها الكروية والفنية في الموسم الماضي لأول دوري سعودي للسيدات، الذي حاز فيه الشباب على المركز الثالث برصيد 26 نقطة، كما جاء فريق الأهلي في المرتبة السادسة برصيد 16 نقطة.

وشاركت مخيزن في العديد من المحافل الدولية؛ منها بطولة الصالات للسيدات في غرب آسيا والبطولة الودية الدولية التي حمل لقبها سيدات الأخضر ودخل إثر هذا اللقب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم في المركز 171 من أصل 180 مركزا.

وحصدت النجمة الرياضية السعودية لقب أفضل لاعبة في "بطولة المملكة للسيدات 2021" مع فريق العاصفة من المنطقة الغربية في بداية الكرة السعودية النسائية.

وصرحت بعد التوقيع للأهلي بالقول "إنني متحمسة ولدي شغف كبير لخوض هذه التجربة الجديدة وهو تحد جديد، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير القلعة".

بدأت رغد مخيزن مسيرتها مع كرة القدم، منذ الصغر، إذ مارست هوايتها من عمر الخامسة مع أشقائها، ودخلت في الكرة النسائية قبل تسليط الضوء عليها، ولعبت مع 6 فرق وأول تجربة لها كانت مع فريق السامر في العام 2013، وانتقلت إلى موج جدة في العام 2017.

وتابعت مسيرتها مع فريق مراس في العام 2019، ومن ثم فريق العاصفة وحصدت بشعاره لقب أفضل لاعبة في دوري المنطقة الغربية، ومن ثم حققت بطولة الصالات للسيدات لفريقها السابق اليمامة المستحوذ من فريق الشباب، والآن تبدأ مشوارا جديدا مع فريق الأهلي.

ومثلت المنتخب السعودي في بطولات عديدة منها البطولة الدولية التجريبية للسيدات، ودورة الألعاب الخليجية، وبطولة اتحاد غرب آسيا للصالات، وساهمت في دخول المنتخب السعودي لتصنيف "فيفا".

وتخرجت رغد مخيزن من قسم التمريض وأصبحت مختصة في مجالها المهني ذاته، ولم تكن مهنتها عائق لهوايتها.