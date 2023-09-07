بطولة السعودية: الاتفاق يعلن ضم ديماراي غراي من إيفرتون

يلعب غراي في الاتفاق تحت قيادة المدرب الإنجليزي، ستيفن جيرارد، وبجانب الوافدين الجدد الآخرين الإنجليزي جوردان هندرسون (من ليفربول الإنجليزي)، والمهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه (من ليون الفرنسي)، ولاعب الوسط الدفاعي الهولندي جورجينيو فينالدوم (من باريس سان جيرمان الفرنسي).

عزّز الاتفاق السعودي صفوفه بضم الجناح الجامايكي، ديماراي غراي، من إيفرتون الإنجليزي بعقد حتى 2027، وفق ما أعلن، اليوم الخميس، قبل ساعات من إقفال باب الانتقالات الصيفية، منتصف الليل.

وقال بيان النادي السعودي إنه "أتمت إدارة نادي الاتفاق برئاسة الأستاذ سامر المسحل تعاقدها مع لاعب الوسط الجامايكي، ديماراي غراي، ليدعم فارس الدهناء لمدة 4 مواسم، قادما من نادي إيفرتون الإنجليزي"، كاشفا أن ابن الـ27 عاما سيلتحق بالفريق بعد إتمام واجبه مع المنتخب الجامايكي الذي يخوض مباراتين في دوري أمم كونكاكاف ضد هندوراس وهايتي".

وبدوره، قال إيفرتون إنه "باع ديماراي غراي للاتفاق في انتقال دائم" من دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ولعب غراي الذي يحمل الجنسية الإنجليزية أيضا ودافع عن ألوان المنتخبات العمرية بين 2014 و2019 قبل أن يختار اللعب مع المنتخب الجامايكي الأول في بداية الصيف الحالي، مع إيفرتون منذ صيف 2022 وخاض معه 75 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 12 هدفا، بحسب بيان النادي.

وولد غراي في برمنغهام حيث بدأ مسيرته الكروية مع فريق المدينة برمنغهام سيتي الذي وقع معه أول عقد احترافي عام 2013، قبل أن يتركه عام 2016 للدفاع عن ألوان ليستر سيتي حيث توج بلقب الدوري الممتاز في موسمه الأول.

غادر ليستر في كانون الثاني/ يناير 2021 للدفاع عن ألوان باير ليفركوزن الألماني بعقد لـ18 شهرا، لكن مغامرته في الـ"بوندسليغا" لم تدم طويلا وعاد إلى الدوري الممتاز في صيف ذلك العام بتوقيعه مع إيفرتون لثلاثة أعوام.

وسيلعب غراي في الاتفاق تحت قيادة المدرب الإنجليزي، ستيفن جيرارد، وبجانب الوافدين الجدد الآخرين الإنجليزي جوردان هندرسون (من ليفربول الإنجليزي)، والمهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه (من ليون الفرنسي)، ولاعب الوسط الدفاعي الهولندي جورجينيو فينالدوم (من باريس سان جيرمان الفرنسي)، والمدافع الإسكتلندي جاك هندري (من بروج البلجيكي).

وبدأ الاتفاق الموسم الجديد من الدوري السعودي بثلاثة انتصارات وتعادل في المراحل الخمس الأولى، ليحتل المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن ثنائي الصدارة الهلال والتعاون.