إيقاف فان دايك مباراة إضافية بسبب رد فعله على بطاقة حمراء

يعني هذا أن فان دايك لن يشارك في مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ) في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري.

فان دايك (أ ب)

عوقب مدافع ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، بالإيقاف لمباراة إضافية وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني (125 ألف دولار) بسبب رد فعله بعد طرده في مباراة فريقه أمام نيوكاسل الشهر الماضي.

واعترف المدافع الهولندي بأنه تصرف بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات مسيئة ومهينة لأحد الحكام بعد حصوله على البطاقة الحمراء في فوز فريقه بنتيجة 2-1 على ملعب سانت جيمس بارك.

ورفض فان دايك في البداية مغادرة الملعب، ثم اعترض على الحكم جون بروكس بعد طرده لحرمانه مهاجم نيوكاسل، ألكسندر إيزاك، من فرصة تسجيل هدف في الشوط الأول.

وكان فان دايك قد أوقف بالفعل لمباراة واحدة بسبب المخالفة الأصلية.

واتخذ قرار الإيقاف الإضافي من قبل لجنة تنظيمية مستقلة.

ويعني هذا أن فان دايك لن يشارك في مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ) في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري.