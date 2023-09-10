كوكو غوف تتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

تدفقت الرسائل على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" - المعروفة سابقا باسم "تويتر" - احتفالا بأول لقب للأميركية البالغة من العمر 19 عاما في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

هنأ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، النجمة الشابة كوكو غوف، على تتويجها بلقب بطولة أميركا المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، أمس السبت.

بعد فوز غوف على أرينا سابالينكا بنتيجة 2-6 و6-3 و6-2، تدفقت الرسائل على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" - المعروفة سابقا باسم "تويتر" - احتفالا بأول لقب للأميركية البالغة من العمر 19 عاما في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

وكتب باراك أوباما أنه "لا يسعنا إلا أن نكون أكثر فخرا بك داخل وخارج الملعب.. ونعلم أن الأفضل لم يأت بعد".

كان أوباما وزوجته ميشيل في ملعب آرثر آش ليلة الافتتاح، عندما فازت غوف بنتيجة 3-6، 6-2، 6-4 على لورا سيغموند. والتقيا بها بعد المباراة، والتي أعقبها تكريم للنجمة الأسطورية بيلي جين كينغ، كجزء من الاحتفال بالذكرى الخمسين لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي أصبحت أول حدث رياضي يقدم جوائز مالية متساوية للمتنافسين من الإناث والذكور.

كما أرسلت ميشيل أوباما التهنئة مع صورة لقائهما، بينما كتب الرئيس السابق، بيل كلينتون، قائلا إنه "مستقبل التنس الأميركي يبدو مشرقا".

وردت غوف قائلة إن "الدعم الذي حصلت عليه لا يصدق.. من الواضح أن الرئيس أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل يشعران بالذهول لأنهما كانا هنا في مباراتي في الدور الأول، وأنا الآن بمثابة شخص مختلف".

كما تلقت غوف ووالداها مكالمة هاتفية للتهنئة من جانب الرئيس جو بايدن، الذي كان في نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين.

ووجهت غوف الشكر لكينغ على قيادتها معركة الجائزة المالية، حيث حصلت على جائزة الفائز البالغة 3 ملايين دولار.

وردت كينغ على تغريدة تظهر مقطعا مصورا لتلك اللحظة، قائلة إن "هذا الجيل يعيش حلم أوريجنال 9"، في إشارة إلى نفسها والنساء الأخريات اللاتي وقعن عقودا بقيمة دولار واحد لإطلاق حلبة احترافية للسيدات عام 1970.

وهنأ ماجيك جونسون، عضو قاعة مشاهير كرة السلة، غوف وأثنى على والديها، وكتب أن "كوري وكاندي، قاما بعمل رائع!".

كما حصلت غوف على إشادة من منافسين، حيث قالت لها المتوجة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس لعام 2017، سلون ستيفنز، "فتاتي، أنت رائعة !!!!".