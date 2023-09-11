رياضة | رياضة عالمية
11/09/2023 - 08:32

فيتناميان يتوجان بالمركزين الأول والثاني في بطولة البلياردو

حصد لاعبان من فيتنام المركزين الأول والثاني في بطولة العالم في البلياردو الفرنسي بأنقرة.

فيتناميان يتوجان بالمركزين الأول والثاني في بطولة البلياردو

(الأناضول)

اختتمت بطولة العالم في البلياردو الفرنسي (الكارامبول) التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة، وفاز بالمركز الأول فيها الفيتنامي، باو فونغ فينه.

وذكر بيان الاتحاد التركي للبلياردو، مساء أمس الأحد، أن 48 لاعبا تنافسوا في البطولة الدولية.

وأضاف البيان أن "فينه" حقق المركز الأول، بينما حل مواطنه "كويت شين تران" في المركز الثاني.

واحتل المركز الثالث اللاعب التركي طيفون طاش دمير، مناصفة مع اللاعب الكوري الجنوبي ميونغ ووتشو.

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