ليون يقيل مدربه بلان بعد النتائج المخيبة

كان التخلي عن بلان متوقعا بعدما كشف مصدر مقرب من بطل مونديال 1998 أن كل شيء "انتهى" بين الطرفين في ظل النتائج المخيبة للفريق في مطلع الموسم الحالي واحتلاله المركز الثامن عشر الأخير في الدوري المحلي.

انفصل نادي ليون الفرنسي الإثنين بشكل رسمي عن مدربه لوران بلان باتفاق متبادل بين الطرفين، وفق ما أعلن في بيان على موقعه الرسمي.

وقال في البيان "قرّر أولمبيك ليون ولوران بلان، باتفاق متبادل، إنهاء التعاون بينهما اعتبارا من اليوم (الإثنين)"، مضيفا "هذا القرار يعني أيضا فرانك باسي وفيليب لامبير المدربين المساعدين".

وشكر ليون "لوران بلان وطاقمه على انخراطهما واحترافهما خلال هذه الأشهر الـ11 على رأس الفريق المحترف".

وكان التخلي عن بلان متوقعا بعدما كشف مصدر مقرب من بطل مونديال 1998 أن كل شيء "انتهى" بين الطرفين في ظل النتائج المخيبة للفريق في مطلع الموسم الحالي واحتلاله المركز الثامن عشر الأخير في الدوري المحلي.

وكانت صحيفة "ليكيب" الرياضية الواسعة الانتشار قد تحدثت أيضا عن إقالة بلان من منصبه في عددها الصادر الإثنين، مشيرة إلى أن النادي يبحث عن بديل له منذ أيام.

وأشارت "ليكيب" إلى أن الحصة التدريبية المقررة الثلاثاء ستقام بإشراف جان فرانسوا فولييه ويساعده في مهمته هداف ليون السابق البرازيلي سوني أندرسون ومدافعه السابق جيريمي بريشيه.

ويبحث المالك الجديد لنادي ليون رجل الأعمال الأميركي جون تكستور عن بديل لبلان، وأشارت تقارير إلى أن أبرز الأسماء المتداولة هي الإيطالي جينارو غاتوتزو والنمساوي أوليفر غلاسنر أو السنغالي حبيب بي.

وكان بلان قد استلم منصبه في تشرين الأول/أكتوبر عام 2022 خلفا للهولندي بيتر بوس بعقد يمتد لسنتين.