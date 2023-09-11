هولندا تعود بفوز ثمين من إيرلندا

عادت هولندا بفوز ثمين من إيرلندا بهدفين لهدف ما أنعش حظوظ منتخب "الطواحين" في التأهل ليورو 2024.

عزز منتخب هولندا آماله في التأهل لنهائيات "يورو 2024" بألمانيا، بعدما حقق فوزا ثمينا، مساء أمس الأحد، على مضيفه منتخب إيرلندا بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للتصفيات الأوروبية.

ونجح منتخب "الطواحين" في العودة من ملعب " أفيفا" في عاصمة جمهورية إيرلندا، دبلن، بنقاط المباراة الثلاث، مواصلا صحوته بمجموعته الثانية التي ينفرد بصدارتها المنتخب الفرنسي.

افتتح المنتخب الإيرلندي التسجيل مبكرا عن طريق آدم أيداه في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، لكن سرعان ما أدرك المنتخب الهولندي التعادل في الدقيقة 19 عن طريق كودي جاكبو من ركلة جزاء أيضا.

في الشوط الثاني نشط المنتخب الهولندي في محاولة لحسم المواجهة لصالحه، وهو ما حدث بالفعل في الدقيقة 56 بعدما خطف ووت فيغورست الهدف الثاني والفوز لفريقه.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب اليوناني الذي حقق هو الآخر فوزا كبيرا على جزر فارو بخماسية دون رد.

وكان المنتخب الهولندي قد خسر أولى مبارياته في التصفيات برباعية أمام فرنسا، متصدر المجموعة، برصيد 15 نقطة، لكنه ما لبث أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية استعاد بها توازنه.