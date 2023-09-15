لاعبو نيس سيرتدون قميصا يحمل شعار "الدعم للمغرب"

يرتدي لاعبو فريق نيس قميصا يحمل شعار "الدعم للمغرب" في مباراتهم أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، الجمعة.

أعلن ‏نادي ‎نيس الفرنسي لكرة القدم، أمس الخميس، أن لاعبي الفريق سيرتدون قميصا يحمل شعار "الدعم للمغرب" خلال مواجهتهم أمام ‎باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، اليوم الجمعة.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني إنه "ستحيي نيس ضحايا الزلزال الرهيب الذي وقع في المغرب، نهاية الأسبوع الماضي".

وتابع أنه "سيتم الالتزام بدقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، سيقدم النسور أنفسهم على ملعب ’حديقة الأمراء’ بقميص خاص مختوم برسالة دعم المغرب".

وأضاف أنه "سيتم بعد ذلك بيع هذه القمصان بالمزاد العلني على إحدى المنصات المتخصصة، وسيتم التبرع بالأرباح للضحايا وأسرهم، من أجل إرسال مواد ووسائل إيواء نهائية أو مؤقتة لهم".

ومساء الجمعة الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط).

وحسب أحدث بيانات وزارة الداخلية، فقد أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و5674 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.