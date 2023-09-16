كلوب يكشف سبب انتقال هندرسون إلى الدوري السعودي!

قال كلوب في مؤتمر صحافي إن "هندو (هندرسون) قال الحقيقة، في جميع الخطوط، هكذا كان الأمر".

ذكر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن انتقال جوردان هندرسون إلى الدوري السعودي، جاء بعدما فشل الأول في تقديم ضمانات بشأن مشاركة اللاعب السابق في المباريات مع "الريدز".

وكان هندرسون الذي تعرض لانتقادات شديدة لانضمامه إلى نادي الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، قال خلال مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، إنه كان سيبقى مع ليفربول إذا شعر بأنه مرغوب فيه.

وردا على ذلك، قال كلوب في مؤتمر صحافي إن "هندو (هندرسون) قال الحقيقة، في جميع الخطوط، هكذا كان الأمر".

وأضاف "لو قلت له هندو، ابق هنا، ستكون الرجل الرئيسي في خط الوسط، لكان بقي، لكن بقدر ما كنت أريده أن يبقى، لم أستطع أن أقول ذلك. ولهذا السبب كان من الأفضل أن ينتقل هندو. ليس هناك أي ضغينة أو أي شيء آخر".

من المعروف أن هندرسون من مؤيدي المثليين. وتقول منظمة العفو الدولية إن المثليين، وبينهم الأجانب، يتعرضون في السعودية "لخطر السجن والعقوبات البدنية بسبب العلاقات المثلية، أو التعبير عن هويتهم، أو دعمهم لحقوق المثليين".

في مقابلة مع صحيفة "ذي أثليتيك"، قال هندرسون إنه "تأذى حقا" من الاتهامات الموجهة إليه بأنه أدار ظهره لهم.