برشلونة يسحق ريال بيتيس بخماسية

حقق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه ريال بيتيس بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لويس كومبانيس الأوليمبي"، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وقدم الفريق الكتالوني واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم على الإطلاق، ونجح مبكرا في فرض أسلوب لعبه على منافسه، على الرغم من أن ريال بيتيس كان أكثر من ند في الشوط الأول وأتيحت له فرص عدة خطيرة لكن لم يوفق في التسجيل.

افتتح الوافد الجديد البرتغالي جواو فيلكس التهديف لفريقه في الدقيقة 25 بعد مراوغته حارس ريال بيتيس روي سيلفا، ثم أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

في الشوط الثاني بدا واضحا ارتفاع معنويات لاعبي برشلونة على عكس منافسيهم، لذلك زادوا ضغطهم الهجومي بحثا عن زيادة الحصيلة، ونجح فيران توريس في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 62 من ركلة حرة مباشرة.

وأحرز البرازيلي رافينيا الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 66، بعد دقيقتين فقط من دخوله اللقاء بديلا، ثم اختتم البرتغالي جواو كانسيلو مهرجان أهداف فريقه بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 81.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر جدول الترتيب العام مؤقتا، في حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند 7 نقاط.

وفي مباريات أخرى، حقق فالنسيا فوزا كبيرا على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد، وتغلب أتلتيك بلباو بالنتيجة نفسها على قاديش، في حين سقط سلتا فيغو على ملعبه أمام ريال مايوركا بهدف دون رد.