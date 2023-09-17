بعد خسارة ثقيلة: مدرب إنتر ميامي يتجنب تفسير غياب ميسي

ترددت أنباء عن إصابة الدولي الأرجنتيني في عضلات الساق، إلا أن النادي لم يكشف عن السبب الحقيقي لابتعاد اللاعب، مؤكدا أنه يعاني من الإرهاق.

تجنب المدير الفني لإنتر ميامي، تاتا مارتينو، الحديث عن أسباب غياب نجم الفريق ليونيل ميسي عن مواجهة أتلانتا يونايتد التي خسرها فريقه بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الأميركي.

وركز مارتينو حديثه عوضا عن ذلك على عودته إلى ملعب أتلانتا يونايتد، الفريق الذي أشرف على تدريبه في الفترة بين عامي 2017 و2019.

وقال مارتينو "كما هو الحال دائما، فإن أفضل الأمور هي العودة إلى هنا. ففي هذه المدينة وفي هذا النادي قضينا عامين رائعين وأشعر بالاحترام والحب فعلا".

وأضاف "حزين بالفعل لأننا خسرنا، فقد جئنا للمنافسة والفوز إن أمكن، لكن العودة إلى هذه الأجواء كانت أمرا مميزا بغض النظر عن كل شيء".

كان غياب ميسي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الأميركي أصاب كثيرين بخيبة أمل خاصة جمهور بلغ عدده 71635 في ملعب مرسيدس بنز.

وترددت أنباء عن إصابة الدولي الأرجنتيني في عضلات الساق، إلا أن النادي لم يكشف عن السبب الحقيقي لابتعاد اللاعب، مؤكدا أنه يعاني من الإرهاق.

وكان الفائز بكأس العالم 2022 قد غاب عن مباراة منتخب بلاده ضد بوليفيا في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر.

وقال مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، إن ميسي لم يكن متاحا للعب في اللقاء.

وأضاف "لقد حاول التعافي قبل المباراة، لكنه لم يشعر بالراحة، ولهذا قررنا ألا نخاطر به".

وانتقل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأميركي هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.