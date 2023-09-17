ماسكيرانو يرغب بمشاركة ميسي ودي ماريا بأولمبياد باريس

قال ماسكيرانو إنه يرغب بمشاركة ميسي ودي ماريا بأولمبياد باريس، وذلك في مقابلة مع قناة "TyC Sports" الأرجنتينية.

أعرب خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم تحت 23 سنة، عن رغبته في تواجد ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ضمن صفوف فريقه في أولمبياد باريس 2024.

وأبدى لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني السابق عدم ممانعته لترك مكانه في قيادة الفريق خلال تلك المنافسات إلى ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأول المتوج بكأس العالم 2022 في قطر.

وقال ماسكيرانو في مقابلة مع قناة "TyC Sports" الأرجنتينية "سيكون مصدر شرف وفخر لنا وجود ميسي ودي ماريا في الفريق".

دي ماريا (Getty Images)

وتابع أن "هناك لاعبون اكتسبوا القدرة على اتخاذ قرارات في أشياء معينة، ومن الواضح أن ليو ودي ماريا من هذا النوع من اللاعبين، مثل باقي لاعبي المنتخب المتوج بكأس العالم 2022".

وأضاف انه "من الرائع أن يكون لديك 3 لاعبين كبار بالفريق في الأولمبياد، لكن علينا أولا أن نكون فريقا قويا للمنافسة على حجز بطاقة التأهل في التصفيات التي ستجرى بفنزويلا في كانون الثاني/ يناير 2024".

واستطرد لاعب ليفربول وبرشلونة السابق قائلا: "إذا أراد سكالوني مدرب المنتخب الأول أن يقود فريقي في الأولمبياد، سيكون له كل الحق في ذلك".

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية بباريس يوم 26 تموز/ يوليو 2024، أي بعد 10 أيام فقط من نهائي بطولة كوبا أميركا التي ستقام في الولايات المتحدة.

يذكر أن ماسكيرانو كان ضمن تشكيلة منتخب الأرجنتين مع ميسي ودي ماريا، عندما توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2008 والتي أقيمت في بكين.