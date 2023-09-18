ديوكوفيتش يعود لصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

قدم ديوكوفيتش (36 عاما) موسما رائعا، عقب بفوزه بـ3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وهي أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة في حين خسر نهائي بطولة ويمبلدون.

عاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش للتربع على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بفارق كبير عن الإسباني كارلوس ألكاراز الذي حل في المرتبة الثانية، وذلك وفق نسخة التصنيف الأخيرة الصادرة اليوم الإثنين.

ولم تشهد باقي المراكز العشرة الأولى أي تغييرات، حيث احتفظ باقي اللاعبين بنفس ترتيب مراكزهم كما هو في التصنيف السابق.

وحسم ديوكوفيتش عودته إلى صدارة التصنيف العالمي خلال منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز)، موسعا الفارق الذي يتفوق به على الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول سابقا، إلى 3260 نقطة، إثر تتويجه باللقب.

وقدم ديوكوفيتش (36 عاما) موسما رائعا، عقب بفوزه بـ3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وهي أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة في حين خسر نهائي بطولة ويمبلدون.

وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى كما يلي:

- الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11795 نقطة.

- الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 8535 نقطة.

- الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 7280 نقطة.

- الدانماركي هولجر رون في المركز الرابع برصيد 4710 نقطة.

- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 4615 نقطة.

- الروسي أندريه روبليف في المركز السادس برصيد 4515 نقطة.

- الإيطالي جانيك سينر في المركز السابع برصيد 4465 نقطة.

- الأميركي تايلور فريتز في المركز الثامن برصيد 3955 نقطة.

- النرويجي كاسبر رود في المركز التاسع برصيد 3560 نقطة.

- الألماني ألكسندر زفيريف في المركز العاشر برصيد 3030 نقطة.