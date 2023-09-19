بعد فضيحة القبلة: لاعبات إسبانيا يرفضن تمثيل المنتخب

كانت 39 لاعبة بينهن 21 من أصل 23 توجن باللقب العالمي، أكدن الجمعة الماضي في بيان صحافي أن الشروط غير مستوفاة للعب مرة أخرى في المنتخب الوطني.

جددت لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات إصرارهن على مواصلة الامتناع عن الاستجابة إلى دعوة مدربة "لا روخا" الجديد مونتسيرات توميه فاسكيز بعد ساعات قليلة من كشف الأخيرة عن تشكيلة المباراتين ضد السويد وسويسرا في 22 و26 من الشهر الجاري ضمن دوري الأمم الأوروبية.

واعتبرت غالبية اللاعبات الدوليات الرافضات للدفاع عن ألوان المنتخب بسبب قضية قبلة رئيس الاتحاد المستقيل لويس روبياليس لزميلتهن جيني هيرموسو في حفل توزيع جوائز المونديال الشهر الماضي في سيدني، أن الاتحاد "ليس في وضع يسمح له بتوجيه الدعوة لهن".

ونشرت نجمة برشلونة أليكسيا بوتياس صاحبة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم بيانا في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيه "ما ورد في بياننا الصحافي يوم الجمعة الماضي يوضح ودون أي تفسير آخر محتمل رغبتنا الأكيدة في عدم استدعائنا لأسباب مبررة. وهذه التصريحات تظل سارية بالكامل".

واستدعت المدربة الجديدة توميه 23 لاعبة الإثنين بينهن 15 من المساهمات في إحراز اللقب العالمي الشهر الماضي في سيدني، وذلك رغم عدم إنهائهن لإضرابهن، فيما استبعدت هيرموسو "من أجل حمايتها".

وكانت 39 لاعبة بينهن 21 من أصل 23 توجن باللقب العالمي، أكدن الجمعة الماضي في بيان صحافي أن الشروط غير مستوفاة للعب مرة أخرى في المنتخب الوطني.

ودعت اللاعبات إلى إصلاح شامل لهيئات كرة القدم الإسبانية، وأكدن أن استقالة روبياليس وإقالة مدرب منتخب السيدات خورخي فيلدا الذي كنَّ ينتقدن خططه التكتيكية، ليستا كافيتين.

وفي البيان الصحافي الذي صدر مساء الإثنين، والمكتوب باسم "لاعبات المنتخب الأول للسيدات الإسباني"، دون مزيد من التفاصيل عن الموقعات، أكدت اللاعبات أنهن "سيدرسن التبعات القانونية المحتملة" التي يتعرضن لها "لاتخاذ القرار الأفضل لمستقبلهن وصحتهن".

من جهة أخرى، اعتبرت اللاعبات أن استدعائهن لم يتم تنفيذه في الوقت والشكل اللذين حددتهما لوائح "فيفا"، الأمر الذي من شأنه أن يمنع اتحادهم من "طلب حضورهن" في المعسكر التدريبي.

وختمت اللاعبات البيان بقولهن "نأسف مرة أخرى لأن اتحادنا يضعنا في موقف لم نرغب أبدًا في التواجد به".

ويتعين على المنتخب الإسباني مواجهة السويد وسويسرا في مسابقة دوري الأمم الاوروبية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتمتنع اللاعبات عن اللعب مع المنتخب دون تغييرات كبيرة على رأس الاتحاد.

وكانت توميه قد أكدت في مؤتمر صحافي سابقا الإثنين أنها تحدثت إلى اللاعبات قبل إعلان تشكيلتها، وقالت "أثق في أن اللاعبات محترفات، ومتأكدة بأنهن سيقمن بعملهن جيدا كما فعلن ذلك منذ فترة طويلة. لقد أصبحن للتو بطلات العالم، ويكنون الحب للمنتخب الوطني، وأعلم أنهن سيتواجدن معنا".

وتابعت "اليوم نبدأ حقبة جديدة في المنتخب الوطني، هذا شيء جيد وجميل، جميع اللاعبات يملكن الفرصة للتواجد هنا وجميعهن لديهن الفرصة عينها".

وأوضحت أنها تركت هيرموسو خارج التشكيلة لحمايتها، مضيفة "نحن مع جيني في كل شيء، ومع جميع اللاعبات".