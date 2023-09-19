جاكوبس يتخلى عن مدربه قبل عام من أولمبياد باريس

قال جاكوبس إنه لم يعد يعمل مع مدربه باولو كاموسي قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس الصيف المقبل، حيث سيدافع عن اثنتين من أكثر الميداليات الذهبية غير المتوقعة في تاريخ الألعاب الأولمبية.

تخلى البطل الأولمبي الإيطالي، مارسيل جاكوبس، عن خدمات مدربه باولو كاموسي، بعدما قاده الأخير لإحراز ذهبية سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو، وذلك قبل عام من أولمبياد باريس.

وأعلن جاكوبس (28 عاما) في مقابلة مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" نشرتها، اليوم الثلاثاء، أنه لم يعد يعمل مع مدربه باولو كاموسي قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس الصيف المقبل، حيث سيدافع عن اثنتين من أكثر الميداليات الذهبية غير المتوقعة في تاريخ الألعاب الأولمبية.

وظفر جاكوبس في أولمبياد طوكيو 2020 الذي تأجل عاما بسبب تداعيات فيروس كورونا، بذهبيتي سباقي 100 م و100 م تتابع، في إنجاز غير مسبوق لألعاب القوى الإيطالية.

وقال العداء الإيطالي: "لقد كتبنا تاريخ إيطاليا وألعاب القوى، لكن الحياة لها مراحل مختلفة وأدركنا أن الوقت قد حان لنذهب في طريقين منفصلين".

وتابع أنه "أدركت أنني بحاجة إلى تغيير الأمور بشكل كامل... أريد أن أكون في مكان جديد، وأن أتدرب مع رياضيين يحفزوني وفوق ذلك يساعدوني في العمل الأكثر صعوبة في التمارين الشتوية".

ومع كاموسي، بطل العالم السابق في مسابقة الوثب الثلاثي داخل قاعة، تحوّل جاكوبس من منافسات الوثب الطويل إلى العدو السريع مع برنامج كامل في عام 2019، وفي أيار/ مايو 2021 أصبح ثاني إيطالي يحطّم حاجز الـ10 ثوانٍ في سباق 100 متر.

دوّن اسمه في تاريخ ألعاب القوى بتطويق عنقه بذهبيتين أولمبيتين، ومذاك توج بطلا للعالم في سباق 60 م داخل قاعة (بلغراد 2022) وبطلا لأوروبا في سباق 100 متر (ميونيخ 2022) على الرغم من سقوطه في فخ الإصابات العضلية في الموسمين الأخيرين.

وقال جاكوبس، الذي شارك في خمسة سباقات 100 م هذا العام من دون أن ينجح في الفوز بأي منها أو تحطيم حاجز الـ10 ثوانٍ، إنه لم يتخذ قراره بشأن هوية مدربه الجديد، لكنه سيغادر العاصمة روما حيث كان يقيم.

وأردف أنه "أدرس كل الخيارات. لديّ الكثير من الأفكار، ولكنني بحاجة إلى وضعها موضع التنفيذ".

وختم قائلا "إنها بداية جديدة لإعادة اكتشاف مارسيل طوكيو".