فيتينيا يسعى لملء الفراغ في وسط باريس سان جيرمان

بعد رحيل فيراتي وميسي ونيمار ولاعبين آخرين في خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فيتينيا بات رمزا للحرس الجديد في وسط النادي، مع لمسة إبداعية تقود الهجمات وقدرة جيدة على استرجاع الكرات.

بعد رحيل الركن الأساس في العقد الأخير، في خط وسط فريق باريس سان جرمان الفرنسي، الإيطالي ماركو فيراتي، إلى الدوري القطري لكرة القدم، بات لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، محوريا في تشكيلة الفريق.

وبعد موسم أول معقد في باريس، بدأ نجم فيتينيا يبرز وكان لاعبًا مركزيا خلال المواجهة الأخيرة ضد بوروسيا دورتموند، منتصف الأسبوع الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان البرتغالي حاسما في المساحات الضيقة، أمام الحائط الألماني، ويأمل الفريق المملوك قطريًا أن يتابع تألقه على الساحتين المحلية والقارية هذا الموسم.

وبعد قدومه من بورتو الموسم الماضي، لم يدخل البرتغالي أجواء النادي، لكن تحت إشراف الإسباني لويس إنريكي، بدأ يأخذ أبعادًا جديدة.

وفي مركز يعاني ضعفًا في مركز البديل، فرض اللاعب البالغ 23 عامًا نفسه بقوّة.

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وبعد انفصال سان جرمان عن عدة لاعبي وسط، على غرار فيراتي، الهولندي جورجينيو فينالدوم، البرتغالي ريناتو سانشيس والأرجنتيني لياندرو باريديس، لم يعزّز صفوفه في قطاع الوسط الذي يبدو نقطة ضعف تشكيلة إنريكي. كما يفتقد الوسط الإبداعي انتقال النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، والبرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي.

ورغم بروزه وموهبته اللافتة، إلا ان وارين زاير-إيميري لا يزال بعمر السابعة عشرة.

أما الأوروغوياني مانويل أوغارتي، الجندي الذي لا يمكن إزاحته في موقع الارتكاز، فلا يبدو قادرًا على الإبداع الهجومي وتخطي الخصوم. ناهيك على أنه يعاني من بعض المشكلات البدنية.

فيتينيا، الذي بات يتحدث الفرنسية بطلاقة، اختير رجل المباراة الثلاثاء ضد دورتموند، وخرج فائزًا من المبارزات الثنائية.

فيتينيا يتقدّم غالبًا إلى الأمام ولا يتردّد بالتسديد نحو المرمى، خلافًا لفيراتي. وكان قريبًا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 لولا ارتداد كرته من القائم. كما ساهم بالهدف الباريسي الثاني، بعد تمريرة خذ وهات مع المغربي الدولي أشرف حكيمي منتصف الشوط الثاني.

خلافاً للموسم الماضي تحت إشراف المدرب المقال كريستوف غالتييه، عندما دفع به في موقع وسطي يميل إلى الجهة اليسرى، أصبح لفيتينيا دور هجومي إضافي ضمن خطة 4-3-3، ولو أنه كان ثمينًا في افتكاك تسع كرات أمام دورتموند، على غرار أوغارتي.

قال "فيتي" لقناة "كانال بلوس" بعد المباراة: "لقد بدانا بشكل جيّد. أنا، حكيمي والفريق بأكمله لعبنا جيدًا". وحصل على تصفيق جماهير ملعب بارك دي برانس بعد استبداله بالكوري الجنوبي كانغ إين-لي.

وعلّق مدرّبه إنريكي، السبت، في مؤتمر صحافي قبل مواجهة مرسيليا في الدوري المحلي، إن "فيتينيا هام جدًا بالنسبة الينا. ما أود حصوله في نهاية الموسم، أن أكون قادرًا على القول أن كل لاعب قدّم شيئًا جديدًا. يتأقلم فيتينيا جيداً مع كل ما نطلبه منه. لديه ميزات تقنية هائلة".

منذ رحيل ميسي ونيمار اللذين كانت علاقتهما متوترة به بحسب تقارير صحافية، يبدو ابن سانتو تيرسو وصاحب 11 مباراة دولية متحرّرًا. وتطوّر سلوكه في أرض الملعب، مع المزيد من المخاطرة والمبادرة، وتركيز أكثر على الصناعة وتمرير الكرة.