أتلتيكو مدريد يلحق الهزيمة الأولى بريال مدريد

ألحق فريق أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى هذا الموسم بجاره وغريمه اللدود ريال مدريد في لقاء ديربي العاصمة الإسبانية، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف، الليلة الماضية، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

دفع فريق ريال مدريد ثمن الأخطاء الدفاعية الساذجة التي ارتكبها لاعبوه، خاصة في الشوط الأول والذي كان بإمكان منافسه أن يحقق فوزا ساحقا وبنتيجة كبيرة لو أحسن مهاجموه استغلال الفرص السهلة التي لاحت لهم.

تقدم أتلتيكو مدريد، صاحب الأرض، بهدف مبكر عن طريق الدولي الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 18، بينما قلص الألماني توني كروس النتيجة بتسجيل هدف للريال في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الاول بتقدم الأتلتيكو بهدفين لهدف.

واصل أتلتيكو تفوقه في الشوط الثاني وعاد ألفارو موراتا من جديد لهز شباك الحارس كيبا أريزابالاغا بتسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له في الدقيقة 46، لتمر الدقائق التالية وسط محاولات من الفريقين لتسجيل المزيد من الأهداف حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

ورفع أتلتيكو مدريد بهذا الفوز الكبير رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة برصيد 16 نقطة وجيرونا الوصيف بنفس رصيد النقاط.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، فاز ريال سوسيداد على خيتافي بأربعة أهداف لثلاثة، ولاس بالماس على غرناطة بهدف دون رد، بينما تعادل رايو فاليكانو مع فياريال بهدف لمثله، وبنفس النتيجة تعادل ريال بيتيس مع قادش.