الإيطالي جينارو جاتوزو مدربا لأولمبيك مارسيليا

تولى الإيطالي جينارو جاتوزو مهام تدريب فريق أولمبيك مارسيليا في محاولة لنادي الجنوب الفرنسي من أجل استعادة توازنه.

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي تعاقده رسميا مع الإيطالي جينارو جاتوزو لتدريب فريقه لكرة القدم، خلفًا للإسباني مارسيلينو، الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي.

وقال الموقع الرسمي لنادي الجنوب الفرنسي على شبكة الإنترنت، إنه "يسر نادي أولمبيك مارسيليا أن يعلن عن تعيين جينارو جاتوزو مدربا للفريق الأول (لكرة القدم)، بطل العالم 2006، وبطل أوروبا مرتين مع ميلان (2003، و2007)، قبل أن يبدأ مسيرته الفنية كمدرب 2013".

وعانى الفريق الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية من مشاكل عدة، أبرزها الصدام بين روابط جماهير النادي مع الإدارة والتي تسببت في رحيل المدرب السابق مارسيلينو، ثم جاءت الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان برباعية، الأحد الماضي، لتزيد الأمور تعقيدا.

ويستعد الفريق لخوض مواجهة غاية في الصعوبة خارج ملعبه أمام موناكو، السبت المقبل، في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، وهي مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريق من أجل استعادة توازنه مجددا وثقة جماهيره.

ويحتل مارسيليا المركز الثامن في ترتيب جدول مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط حصدها من انتصارين مقابل 3 تعادلات وهزيمة وبفارق 4 نقاط خلف نادي بريست المتصدر.

وسبق لجاتوزو تدريب أندية ميلان بين عامي 2017 و2019 ونابولي بين 2019 و2021، وحقق معه البطولة الوحيدة في سجله التدريبي بفوزه بكأس إيطاليا عام 2020، فضلا عن تدريبه ناديي فيورنتينا، وفالنسيا الإسباني لفترات قصيرة.