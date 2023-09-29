بايرن ميونخ يبحث عن رد اعتباره أمام لايبزيغ

قال روزه (47 عاما) بشأن مواجهة بايرن غداة فوز فريقه على مضيفه فيسبادن من الدرجة الثانية 3-2 في الدور الأول من كأس ألمانيا "نحن مستعدون دائما. عندما يأتون سنكون هناك".

يبحث بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، بقيادة هدافه القياسي الإنجليزي هاري كين عن الثأر عندما يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى لايبزيغ السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الألماني.

تجرّع عملاق بافاريا من مرارة الهزيمة على ملعبه "أليانز أرينا" أمام لايبزيغ بثلاثية نظيفة سجلها الإسباني دانييل أولمو في كأس السوبر المحلية في آب/أغسطس، ليخطف الأضواء من الوافد الجديد من توتنهام كين، في حين تساءل كثر ما إذا كان أداء بايرن غير المستقر والذي كاد يكلفه خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي سيرخي بظلاله مرة أخرى على نتائجه هذا الموسم.

يبدو فريق المدرب توماس توخيل هشا أمام الأندية الكبيرة بعد 7 مباريات خاضها في مختلف المسابقات، و8 أهداف في جعبة كين، منها 7 في المراحل الخمسة الأولى للدوري ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه الهداف الأسطوري غيرد مولر (1965) وميروسلاف كلوزه (2007) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (2012)، علما أن هذا الثلاثي كان قد سجل خمسة أهداف في المباريات الخمس الأولى لميونخ في الدوري.

احتاج بايرن إلى هدف متأخر للفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 في المرحلة الثالثة، في حين فرّط مرتين بتقدمه خلال التعادل 2-2 أمام بايرن ليفركوزن الذي يشاركه الصدارة في المرحلة الرابعة (13 نقطة لكل منهما)، وكاد يهدر أيضا انتصارا بمتناول يديه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما اهتزت شباكه بهدفين متأخرين من البرازيلي كاسيميرو ليخرج فائزا 4-3 في مستهل مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

من ناحيته، وبرغم خسارته في بداية الموسم للعديد من كوادره المهمة أبرزهم المجري دومينيك سوبوسلاي، النمساوي كونراد لايمر، المدافع الأوكراني يوشكو غفارديول والهداف الفرنسي كريستوفر نكونكو، نجح لايبزيغ في الفوز بـ7 من مبارياته الثماني في مختلف المسابقات.

طوّع مدرب لايبزيغ، ماركو روزه، القادمين الجدد في التشكيلة، وخصوصا الشاب الهولندي تشافي سيمونز (20عاما) الذي سجل ثلاثة أهداف ومرر 4 كرات حاسمة في 5 مباريات في الدوري.

ويستقبل لايبزيغ ضيفه بايرن متسلحا بسلسلة من 6 انتصارات تواليا في مختلف المسابقات، في حين تميل الأرقام لصالحه أخيرا بمواجهة بطل ألمانيا حيث فاز في مباراتيه الأخيرتين، وللصدف إنهما كانتا خارج معقله، ليقلب المعادلة السابقة التي تظهر فوزه مرة واحدة فقط في المواجهات الـ16 الماضية بينهما، وتحديدا منذ صعوده إلى "بوندسليغا" عام 2016.

وقال روزه (47 عاما) بشأن مواجهة بايرن غداة فوز فريقه على مضيفه فيسبادن من الدرجة الثانية 3-2 في الدور الأول من كأس ألمانيا "نحن مستعدون دائما. عندما يأتون سنكون هناك".

وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق "نعلم أننا بحاجة إلى تقديم أداء كبير. لقد أظهرنا ذلك مرتين في ميونخ. لماذا لا يكون ذلك على أرضنا وأمام جماهيرنا؟".

وبدوره، خرج بايرن منتصرا من مباراته في الكأس المحلية بفوزه على بروسن مونستر من الدرجة الثالثة 4-0.

ووصف روزه مباراة لفريقه حامل اللقب في العامين الماضيين بأنها "أكثر صعوبة" من مواجهة بايرن، إلا أن "عليك الفوز بهذه المباريات، فهذا يمنحنا الطاقة". وختم قائلا "نحن لا نتذمر".

وفي حين يفتقد لايبزيغ لجهود أولمو الذي ما زال يتعافى من إصابة، إلا أن هذا الغياب لم ينعكس سلبا على خط الهجوم إذ سجل 10 أهداف في 4 مباريات غاب عنها المهاجم الإسباني.

وبدوره، يعاني بايرن من كثرة الإصابات وخصوصا في الدفاع، حيث اضطر توخيل للزج بلاعب خط الوسط ليون غوريتسكا والجناح المغربي نصير المزراوي في قلب الدفاع بسبب إصابة الهولندي ماتياس دي ليخت والكوري الجنوبي مين-جاي كيم والفرنسي دايوت أوباميكانو.

وقال توخيل الثلاثاء بشأن عودة المصابين "سيكون صراعا متقاربا"، موضحا "نحاول أن يستعيدوا لياقتهم ولكن لا يمكننا ضمان ذلك".

ويغيب أيضا عن صفوف عملاق بافاريا لأسابيع عدة المهاجم سيرج غنابري جراء إصابته بكسر في ذراعه منتصف الأسبوع عقب اصطدامه مع حارس مرمى بروسن مونستر يوهانس شينك المعار من بايرن.