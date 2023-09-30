ألونسو يرد على إمكانية تدريب ريال مدريد!

تولى ألونسو تدريب ليفركوزن قبل 12 شهرا، حيث قاد الفريق للصعود من المركز الثاني من القاع إلى السادس في الدوري الألماني.

تطرق مدرب باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، إلى إمكانية خلافة الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، في تدريب فريق ريال مدريد الإسباني.

وكانت تقارير قد ذكرت أن إدارة ريال مدريد تضع ألونسو ضمن اهتماماتها لتدريب الفريق عقب رحيل أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل في العام 2024.

وذكر ألونسو أنه غير منزعج إزاء التقارير الأخيرة، موضحا "الوقت مبكر جدا. نحن في أيلول/ سبتمبر، ولذلك فإن هذا لا يمثل مشكلة".

وأشار إلى أنه "بالطبع أنا أحافظ على تركيزي، بدأنا الموسم بشكل جيد، ويجب أن أكون أول شخص يواصل العمل بتركيز كبير".

وأضاف "الأمر لا يمثل مشكلة للاعبي ليفركوزن، لأنهم يعرفون طريقة العمل في كرة القدم".

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن قبل 12 شهرا، حيث قاد الفريق للصعود من المركز الثاني من القاع إلى السادس في الدوري الألماني.

وبدأ الفريق، الموسم الحالي بشكل جيد حيث حقق 4 انتصارات وتعادلا وحيدا، ويبتعد عن بايرن ميونخ متصدر جدول الترتيب، بفارق الأهداف قبل مواجهة ماينز السبت.

وارتبط اسم ألونسو من قبل بتدريب ريال مدريد، لكنه جدد تعاقده مع ليفركوزن قبل شهرين حتى عام 2026.

وذكرت تقارير أن ليفركوزن مستعد لترك ألونسو قبل نهاية عقده، في حال وجود رغبة من فريق كبير لضمه مثل ريال مدريد.