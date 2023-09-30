برشلونة يُحرم من خدمات رافينيا لنحو شهر

سيغيب لاعب الوسط الهجومي عن مواجهة بورتو البرتغالي الأربعاء المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا، وزيارة غرناطة في الدوري في 8 تشرين الأول/أكتوبر، آملا في العودة لخوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 28 تشرين الأول/أكتوبر.

سيبتعد الجناح البرازيلي الدولي رافينيا نحو شهر عن فريقه برشلونة بطل الدوري الإسباني، بعد تعرّضه لإصابة بعضلات الفخذ، حسبما ذكرت تقارير صحافية السبت.

وأكد برشلونة في بيان أن رافينيا أصيب بالعضلات الخلفية للفخذ، خلال الفوز على إشبيلية 1-0 الجمعة في الدوري والذي وضع الفريق الكاتالوني مؤقتا على رأس الترتيب.

وسيغيب لاعب الوسط الهجومي عن مواجهة بورتو البرتغالي الأربعاء المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا، وزيارة غرناطة في الدوري في 8 تشرين الأول/أكتوبر، آملا في العودة لخوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 28 تشرين الأول/أكتوبر.

وطُرد اللاعب البالغ 26 عاما في المرحلة الأولى من الموسم ضد خيتافي، واستعاد موقعه أخيرا في ظل تألق اليافع لامين جمال وبروز فيران توريس.

ويفتقد برشلونة راهنا لاعبي الوسط بيدري والهولندي فرينكي دي يونغ بسبب الإصابة.