أتلتيكو مدريد يقلب تأخره لفوز على قادش

عاد أتلتيكو مدريد من بعيد وتجنب هزيمة تاريخية على أرضه أمام قادش بعدما حول تخلفه بهدفين نظيفين إلى فوز 3-2، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بفضل ثنائية للأرجنتيني أنخل كوريا.

قلب أتلتيكو مدريد تأخره بثنائية أمام ضيفه قادش إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب "ميتروبوليتانو"، ضمن الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم قادش بهدفين لهدف، حيث افتتح التسجيل البرازيلي لوكاس بيريس للضيوف في الدقيقة 12، وأضاف زميله روجر مارتي الهدف الثاني في الدقيقة 27، لكن الأرجنتيني أنخيل كوريا قلص النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع الأرجنتيني ناهويل مولينا تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 46، وعاد أنخيل كوريا ليسجل هدفا من جديد في الدقيقة 66، ليمنح به أتلتيكو مدريد الفوز.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد قادش عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، تغلب ريال بيتيس على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أساني دياو، ومارك روكا، والمغربي عبد الصمد الزلزولي في الدقائق 41، و52، و85.

وحقق أوساسونا فوزا ثمينا خارج ملعبه على ألافيس بهدفين دون رد، سجل هدفي اللقاء خوسي أرناييز، والكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقتين 36، و90.

وتعادل ألميريا بملعبه مع غرناطة بثلاثة أهداف لمثلهم، سجل أهداف أصحاب الأرض الكولومبي لويس خافيير سواريز (هاتريك) في الدقائق 41، و44، 1+45، وسجل للضيوف براين مارتينيز من ركلة جزاء، وريكارد سانشيز، والألباني ميرتو أوزوني في الدقائق 66، و70، و86.