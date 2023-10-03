تشيلسي يوقف نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق تشيلسي من وقف نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي بعد تغلبه على فولهام في الجولة السابعة للمسابقة.

أوقف فريق تشيلسي مسلسل نزيف النقاط، وحقق فوزا مهما على مضيفه فولهام بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الإثنين، على ملعب "كرافين كوتاج" بلندن، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل تشيلسي اللقاء على خلفية نتائجه السلبية في المسابقة، حيث لم يعرف طعم الفوز على مدار أكثر من شهر، وتحديدا منذ يوم 25 آب/ أغسطس الماضي عندما فاز على لوتون تاون بثلاثية نظيفة.

وعاني "البلوز" بشدة خلال مبارياته الثلاث الماضية، والتي لم يحصد خلالها سوى نقطة واحدة من تعادل أمام بورنموث، بينما خسر مباراتيه أمام نوتينغهام فورست، وأستون فيلا.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 8 نقاط، وقفز 5 مراكز للأمام دفعة واحدة، ليحتل المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد فولهام عند نفس الرصيد، وتراجع للمركز الثالث عشر.

وجاءت المبارة أقل من المتوسط ونجح تشيلسي في خطف هدفيه خلال دقيقتين حيث سجل الأوكراني ميخاليو مودريك الهدف الأول في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله الألباني أرماندو بروخا الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وعلى الرغم من محاولات فريق فولهام، الذي كانت له الأفضلية على فترات خلال أحداث اللقاء، من أجل تعديل النتيجة، إلا أنه أخفق في هز شباك الحارس الإسباني روبرت سانشيز لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي.