بوغبا في مأزق: نتيجة إيجابية لفحص العينة "ب" للمنشطات

تمكن اللاعب من طلب تحليل مضاد للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة، أثبت الخميس تعاطيه المادة المحظورة.

أكّد فحص العينة "ب" التي طلبها لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، الفرنسي بول بوغبا، تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستسوستيرون، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الملف الجمعة، مؤكدا معلومات نشرتها الصحف الإيطالية.

ويواجه لاعب الوسط البالغ 30 عاما المتوّج بلقب مونديال 2018، والموقوف عن اللعب احتياطيا منذ 11 أيلول/سبتمبر الماضي، عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات، قد تُخفّض إلى النصف بحال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد. كما يمكن تخفيض العقوبة لبضعة أشهر، بحال تعاطي المادة "خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه".

وسقط بوغبا (91 مباراة دولية) الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها في 20 آب/أغسطس. ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

وفي هذه الحالة، تمكن اللاعب من طلب تحليل مضاد للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة، أثبت الخميس تعاطيه المادة المحظورة.

ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب الشهر الماضي، بأن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشارة في الولايات المتحدة.

ويحفّز التسوستيرون، هرمون الخصوبة والجنس الذكوري، نمو العضلات في الجسم.

ومنذ إعلان تعاطيه منشطات، لم يتدرب بوغبا مع يوفنتوس تورينو، العائد إليه في تموز/يوليو 2022، بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.