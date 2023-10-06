تصفيات يورو 2024: هولندا تفقد 5 لاعبين أساسيين قبل مواجهة فرنسا

كانت هولندا قد مُنيت بخسارة قاسية في الجولة الأولى أمام فرنسا 0-4.

أكّد مدرّب منتخب هولندا، رونالد كومان، الجمعة أن خمسة لاعبين أساسيين سيغيبون بسبب الإصابة عن التشكيلة المدعوة مواجهة فرنسا (13 تشرين الأول/أكتوبر) واليونان في 16 من الشهر الجاري، في تصفيات كأس أوروبا 2024.

ويعاني المدافعان سفن بوتمان (نيوكاسل الإنجليزي) وماتيس دي ليخت (بايرن ميونخ الألماني)، لاعب الوسط فرنكي دي يونغ (برشلونة الإسباني) والمهاجمان ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد) وكودي خاكبو (ليفربول الإنجليزي)، من الإصابة، وغابت أسماؤهم عن لائحة من 24 لاعبا استدعاها كومان.

وتسيطر فرنسا راهنا على المجموعة الثانية من التصفيات، مع 15 نقطة كاملة، أمام هولندا (9 نقاط من 4 مباريات) واليونان (9 من 5).

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات القارية المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وكانت هولندا قد مُنيت بخسارة قاسية في الجولة الأولى أمام فرنسا 0-4.

وفي ما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك فليكن (برنتفورد الإنجليزي)، نيكي أولي (سبارتا روتردام)، بارت فيربروخن (برايتون وهوف ألبيون الإنجليزي).

خط الدفاع: نايثن أكيه (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دالي بليند (جيرونا الإسباني)، فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)، دنزل دامفريس (إنتر الإيطالي)، ييريمي فريبمونغ (باير ليفركوزن الألماني)، لوتساريل خيرترويدا (فينورد)، كيليندشي هارتمان (فينورد)، ميكي فان دي فين (توتنهام الإنجليزي)، ستيفان دي فري (إنتر الإيطالي).

خط الوسط: ستيفن بيرخهوس (أياكس)، تون كومباينرس (أتالانتا الإيطالي)، تيجاني رينديرس (ميلان الإيطالي)، مارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي)، جوي فيرمان (أيندهوفن)، ماتس فيفر (فينورد).

خط الهجوم: ستيفن بيرخفين (أياكس)، براين بروبي (أياكس)، نوا لانغ (أيندهوفن)، دونيل مالن (بوروسيا دورتموند الألماني)، تشافي سيمونز (لايبزيغ الألماني)، فاوت فيخهورست (هوفنهايم الألماني).