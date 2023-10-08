ماكتوميناي ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام برينتفورد

(أ ب)

أحرز البديل سكوت ماكتوميناي هدفين قرب نهاية المباراة ليقود مانشستر يونايتد للفوز على برينتفورد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، مساء أمس السبت.

بدت كتيبة المدير الفني، إريك تن هاغ، المتعثرة على وشك الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي بعد هدف ماتياس ينسن في الشوط الأول من المباراة.

دخل ماكتوميناي بديلا في الدقيقة 87 من المباراة ليحرز هدفين في الدقيقتين الثالثة والسابعة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع، وليطلق فرحة غامرة في ملعب أولد ترافورد .

وانضم تين هاغ إلى الاحتفالات على مقاعد البدلاء، ليكشف عن ارتياحه بعد تجنب الهزيمة الثالثة على التوالي لفريقه.



