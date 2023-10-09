روما يعلن غياب ديبالا لمدة شهر بسبب إصابة في أربطة الركبة

يتغيب الأرجنتيني باولو ديبالا عن اللعب لمدة شهر بسبب إصابته بقطع في أربطة ركبته اليسرى في المباراة ضد كالياري (4-1)، الأحد، في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أعلن نادي روما، اليوم الإثنين، أن صانع ألعابه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابته بقطع في أربطة ركبته اليسرى في المباراة ضد كالياري (4-1)، الأحد، في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وغادر ديبالا الملعب باكيا بعد اصطدام قوي مع لاعب كالياري ماتيو براتي، مما أثار مخاوف من احتمال غيابه حتى العام الجديد.

لكن نادي العاصمة أوضح في بيان مقتضب أن الفحوص التي أجريت، الإثنين، كشفت عن التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، مضيفا أنه سيغيب "نحو أربعة أسابيع".

ومن المتوقع أن يغيب ديبالا عن رحلة روما إلى ميلانو لمواجهة إنتر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، لكنه قد يعود لخوض دربي العاصمة أمام لاتسيو بعد أسبوعين.

ويحتل روما المركز العاشر في الدوري برصيد 11 نقطة، بعد بداية متذبذبة أدت إلى شائعات مفادها إقالة محتملة لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.