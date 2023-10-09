كيبتوم يحطم الرقم القياسي في ماراثون شيكاغو

سجّل العداء الكيني، كلفن كيبتوم، رقما قياسيا عالميا في "ماراثون شيكاغو"، أمس الأحد، وأنهى السباق في ساعتين و35 ثانية ليحطم الرقم القياسي المسجل من جانب مواطنه، إليود كيبتشوجي، بـ34 ثانية.

كما استفادت الهولندية، سيفان حسن، من الطقس البارد والغائم، والذي يعد مثاليا لسباقات الماراثون، وفازت بسباق السيدات في ساعتين و13 دقيقة و44 ثانية، وهو ثاني أسرع رقم مسجل تحققه سيدة في مسافة 26.2 ميل.

فاز كيبتوم بماراثون لندن، الربيع الماضي، بزمن قدره ساعتين ودقيقة و25 ثانية، وقلص ما يقرب من دقيقة من الرقم القياسي العالمي الذي سجله كيبتشوجي، العام الماضي، في برلين.

وأحرز كيبتشوجي ميداليتين ذهبتين أولمبيتين، وهو أنجح عداء ماراثوني على الإطلاق.

حطم كيبتشوجي أيضا رقم الساعتين في عام 2019 خلال ماراثورن فيينا.

الرقم الذي سجلته سيفان يحتل المركز الثاني خلف الرقم القياسي العالمي للسيدات، والبالغ ساعتين و11 دقيقة و53 ثانية، والذي سجلته الإثيوبية تيغيست أسيفا في برلين، الشهر الماضي.

حطمت أسيفا الرقم القياسي العالمي للسيدات بأكثر من دقيقتين.

شارك في ماراثون شيكاغو، الأحد، أكثر من 47 ألف عداء.