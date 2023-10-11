دورة شنغهاي: ديميتروف يقصي ألكاراس ويتأهل إلى ربع النهائي

أنهى ديميتروف (32 عاما) مشوار المصنف أول في هذه الدورة عند ثمن النهائي في نتيجة مخيبة أخرى، إذ أن الإسباني قادم من خروج على يد الإيطالي يانيك سينر في الدور نصف النهائي لدورة الصين المفتوحة.

وضع البلغاري غريغور ديميتروف، التاسع عشر عالميا، حدا لهزائمه أمام الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني وأقصاه من الدور ثمن النهائي لدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب (تنس)، بالفوز عليه 5-7 و6-2 و6-4 اليوم الأربعاء.

وكانت مباراة اليوم المواجهة الثالثة بين ألكاراس وديميتروف هذا الموسم، وقد نجح البلغاري البالغ 32 عاما في استعادة اعتباره من الإسباني الشاب الذي تفوق عليه في الدور الثالث لدورة مدريد لماسترز الألف وربع نهائي دورة لندن، كما فعل العام الماضي في المواجهة الأخرى بينهما حين تغلب على البلغاري في الدور الثالث لدورة باريس لماسترز الألف.

وبذلك، أنهى ديميتروف (32 عاما) مشوار المصنف أول في هذه الدورة عند ثمن النهائي في نتيجة مخيبة أخرى، إذ أن الإسباني قادم من خروج على يد الإيطالي يانيك سينر في الدور نصف النهائي لدورة الصين المفتوحة بعدما انتهى مشواره أيضا عند دور الأربعة في بطولة فلاشينغ ميدوز على يد الروسي دانييل مدفيديف.

وكان الإسباني البالغ 20 عاما يبحث عن لقبه السابع هذا الموسم والخروج منتصرا من أول مشاركة له في دورة شنغهاي العائدة إلى الروزنامة بعدما غابت منذ 2019 بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن مشواره توقف على يد ديميتروف في لقاء عانى منذ بدايته، إذ تنازل عن إرساله في الشوط الخامس للمجموعة الأولى، مانحا البلغاري فرصة التقدم 3-2 ثم 4-2. لكن بطل ويمبلدون لهذا العام وفلاشينغ ميدوز 2022 رد في الشوط العاشر وأدرك التعادل 5-5 على إرسال البلغاري، ثم فاز بإرساله قبل أن ينتزع المجموعة على إرسال منافسه 7-5 بعد 52 دقيقة.

وعاد ألكاراس للتخلف مرة أخرى في المجموعة الثانية بخسارته شوط الإرسال الأول، ما تسبب بتخلفه 1-3 ثم 2-5 بعد خسارته إرساله مرة أخرى في الشوط السابع، قبل أن يحسمها ديميتروف على إرساله 6-2.

ثم استهل البلغاري المجموعة الثالثة أيضا بانتزاع الشوط الثالث على إرسال الإسباني ليتقدم 2-1 و3-1، وكان ذلك كافيا للسير بالمجموعة إلى بر الأمان وإنهائها 6-4، حاسما المواجهة في ساعتين و10 دقائق.

ويلتقي ديميتروف في ربع النهائي الثاني له في شنغهاي (وصل الى هذا الدور عام 2017) والسابع عشر في دورات الماسترز ألف نقطة التي أحرز فيها لقبا وحيدا عام 2017 في سينسيناتي، التشيلي نيكولاس خارّي الذي بلغ هذا الدور لأول مرة في هذه الدورات بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و5-7 و6-3.

كما بلغ الدور ذاته وللمرة الثانية فقط في تاريخ مشاركاته في دورات الماسترز الألف نقطة، الفرنسي أوغو أومبير بفوزه على الأميركي دجاي دجاي وولف بسهولة تامة 6-1 و6-2، ليواجه الفائز من لقاء الروسي أندري روبليف الخامس والأميركي الآخر تومي بول الثاني عشر.