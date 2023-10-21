رونالدو يعيد النصر إلى سكة الانتصارات واعتلاء المركز الثالث

كان النصر قريبا من التسجيل إثر ركلة حرة مباشرة لرونالدو مرت بمحاذاة القائم (50)، قبل أن ينجح تاليسكا في ذلك من ركلة حرة مباشرة استقرت على يمين حارس ضمك (52).

أعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى سكة الانتصارات والارتقاء إلى المركز الثالث بتسجيله هدف الفوز وقلب الطاولة على ضيفه ضمك 2-1 السبت على ملعب "الأول بارك" في الرياض في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي.

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وتقدم ضمك في الشوط الأول بهدف الكاميروني جورج كيفن نكودو (45+2)، ورد النصر في الثاني بهدفي البرازيلي أندرسون تاليسكا (52) ورونالدو (56).

وعوض النصر تعثره أمام ابها 2-2 في المرحلة الماضية عندما توقفت انتصاراته المتتالية عند ستة، فرفع رصيده إلى 22 نقطة وصعد إلى المركز الثالث مستغلا تعثر الاتحاد حامل اللقب أمام مضيفه التعاون الثاني 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 10 نقاط في المركز العاشر.

ورغم سيطرة النصر على وسط الملعب وامتلاكه للكرة، إلا أن ضمك كاد أن يخطف الأسبقية عندما كسر الغامبي أسان سيساي مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى لكنه لعب الكرة سهلة في أحضان راغد النجار (17).

ولاحت فرصة للنصر عندما صوب عبد الله الخيبري كرة قوية أبعدها الحارس الجزائري مصطفى زغبة إلى ركنية (20) قبل أن يسدد تاليسكا كرة قوية ارتدت من أحد المدافعين إلى ركنية (31).

ورد ضمك بكرة لنكودو اقر ركلة ركنية تصدى لها النجار ببراعة (34)، قبل أن يتصدى لانفراد سيساي (42).

ونجح ضمك في هز شباك النجار من هجمة مرتدة كسر على أثرها نكودو مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى ولعب الكرة على يسار حارس النصر (45+2).

وكان النصر قريبا من التسجيل إثر ركلة حرة مباشرة لرونالدو مرت بمحاذاة القائم (50)، قبل أن ينجح تاليسكا في ذلك من ركلة حرة مباشرة استقرت على يمين حارس ضمك (52).

وحرمت العارضة تاليسكا من الهدف الثاني بردها رأسيته من مسافة قريبة (55).

وانبرى رونالدو لركلة حرة مباشرة ثانية ترجمها هذه المرة إلى هدف عندما أسكن الكرة على يسار زغبة (56).

وسدد رونالدو كرة فوق العارضة (80)، رد عليه الروماني نيكولاي ستانسيو بتسديدة قوية من ركلة حرة لكن النجار أمسكها ببراعة.