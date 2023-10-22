"ندين الظلم في غزة" في ديربي غالاطة سراي ـ بيشكطاش

نزل لاعبو الفريقين إلى أرضية الملعب حاملين لافتة من إعداد الاتحاد التركي لكرة القدم وعليها عبارة "ندين الظلم في غزة".

شهدت مباراة الديربي في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بين فريقي غالاطة سراي وبيشكطاش، مساء أمس السبت، إدانة الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

واستضاف ملعب غالاطة سراي "رامس بارك" في إسطنبول، مباراة الديربي في الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز "سوبر ليغ".

ونزل لاعبو الفريقين إلى أرضية الملعب حاملين لافتة من إعداد الاتحاد التركي لكرة القدم وعليها عبارة "ندين الظلم في غزة".

فيما وضع لاعبو الفريقين شرطانا سوداء على أذرعهم تعبيرا عن الحزن والأسف على ضحايا غزة.

وقبل انطلاق صافرة بداية المباراة، وقف اللاعبون دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الفلسطينيين.

كما رفع أعضاء رابطة مشجعي نادي بيشكطاش "تشارشي" لافتة كتبت عليها عبارة "تشارشي ضد الحرب".