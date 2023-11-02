حاولت التغلب على دموعها: أُنس جابر تتبرع بجزء من جائزتها للفلسطينيين

في مقابلة بعد المباراة، بدا التأثر واضحا على جابر التي حاولت التغلب على دموعها عند الحديث عن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

ثأرت التونسية أُنس جابر، المصنفة الثانية عالميا سابقا، لهزيمتها في نهائي ويمبلدون، فجر اليوم الخميس، وحققت فوزا مستحقا على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، 6-4 و6-3، لتحيي فرصتها في الصعود لنصف النهائي في البطولة الختامية لكرة المضرب (تنس) للسيدات.

وقالت جابر بعد الفوز أنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية في البطولة للفلسطينيين.

وفي مقابلة بعد المباراة، بدا التأثر واضحا على جابر التي حاولت التغلب على دموعها عند الحديث عن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت جابر التي سبق وتأهلت لنهائي ثلاث بطولات كبرى "أنا سعيدة جدا بالفوز في المباراة، لكني لم أشعر بسعادة كبيرة خلال الأيام الأخيرة. الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة".