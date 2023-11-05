رفع العلم الفلسطيني في ماراثون إسطنبول العابر للقارات بنسخته الـ45

أعرب مشاركون في ماراثون إسطنبول، صباح اليوم، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة خصوصا، والذي يتعرض للقصف الإسرائيلي المتواصل منذ شهر.

رفع مشاركون في ماراثون إسطنبول، العلم الفلسطيني واردتدوا الكوفيات تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي المتواصل منذ شهر، والذي انطلق صباح اليوم، الأحد، في نسخته الـ45، وهو الوحيد في العالم الذي ينظم بين قارتين.

الماراثون الذي تنظمه بلدية إسطنبول بدأ من الشق الآسيوي للمدينة وينتهي في شقها الأوروبي، ويبلغ طول مساره 42 كلم و195 مترا.

وبدأ الماراثون عند جسر شهداء 15 تموز على مضيق البوسفور، والذي يصل بين شطري المدينة الآسيوي والأوروبي.

وأعطى شارة بدء السباق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس الاتحاد التركي لألعاب القوى فاتح تشينتيمار.

ويضم الماراثون 3 فئات هي 42 كلم، وسباق نصف ماراثون بطول 15 كلم، وسباق الجري الشعبي بطول 8 كلم.

ويشارك في الماراثون نحو 45 ألف متسابق من عدة دول.

وتكرم لجنة التحكيم متصدر فئة الرجال بـ30 ألف دولار، ومثلها للفائزة في فئة السيدات. فيما يكرم الحاصل على الدرجة الثانية بجائزة قيمتها 15 ألف دولار، والثالث 10 آلاف دولار، وذلك سواء للرجال والسيدات.

ونظم المارثون أول مرة عام 1979، تحت اسم "ماراثون أوراسيا العابر للقارات"، وكان حينها مخصصا للرجال، ثم أضيفت إليه فئة السيدات عام 1991.