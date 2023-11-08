دوري أبطال أوروبا: أتلتيكو مدريد يتمسك بالصدارة بسداسية في مرمى سلتيك

بلغ فريق أتلتيكو مدريد رصيده 8 نقاط مقابل 7 للاتسيو و6 لفينورد في حين يملك سلتيك نقطة وحيدة.

بقي أتلتيكو مدريد الإسباني متمسكا بصدارة المجموعة الخامسة بفوزه الساحق على ضيفه سلتيك الإسكتلندي 6 - صفر، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حين انتهت المباراة الثانية في هذه المجموعة بفوز لاتسيو الإيطالي على فينورد روتردام الهولندي بالنتيجة 1 - صفر.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 8 نقاط مقابل 7 للاتسيو و6 لفينورد في حين يملك سلتيك نقطة وحيدة.

وافتتح فريق العاصمة الإسبانية التسجيل عبر مهاجمه الفرنسي، أنطوان غريزمان، بعد مرور 6 دقائق بتسديدة بيسراه من مشارف المنطقة.

وتلقى سلتيك ضربة قوية بطرد لاعب وسطه الياباني، دايزن مايدا، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 23.

استغل أتلتيكو النقص العددي في صفوف منافسه ليضيف الفارو موراتا الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بكرة رأسية إثر تمريرة من قلب الدفاع الأوروغوياني، خوسيه ماريا خيمينيس.

وفي الشوط الثاني، أضاف غريزمان الهدف الثالث لفريقه بطريقة إكروباتية (60) قبل أن يسجل البرازيلي، صامويل لينو، هدفا رائعا بكرة لولبية استقرت في الزاوية العليا لمرمى سلتيك (66). ثم سجل موراتا هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بتسديدة رائعة بيسراه استقرت في سقف الشباك (76).

واختتم لاعب الوسط، ساوول نيغيس، التسجيل قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وكان الفريقان تعادلا 2 - 2 في غلاسكو قبل أسبوعين.

وعلى الملعب الأولمبي في روما، تغلب لاتسيو على فينورد ليثأر لخسارته في الجولة الماضية 1-3 وينتزع من منافسه المركز الثاني.

وكسر هداف لاتسيو المخضرم، تشيرو إيموبيلي، مصيدة التسلل وراوغ الحارس وسدد في المرمى الخالي مانحا فريقه هدف المباراة الوحيد (45+1).