أُنس جابر تنخرط في برنامج أممي لإغاثة الشعب الفلسطيني

قالت لاعبة كرة المضرب (تنس)، التونسية أُنس جابر، إن "العائلات في فلسطين في أمسّ الحاجة للغذاء والماء، وبإمكانكم مساعدتها من خلال التبرّع لبرنامج الأغذية العالمي''.

أعلنت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر، أمس السبت، انخراطها في برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

ودعت جابر المصنفة سابعا عالميا، في رسالة وجهتها عبر مقطع فيديو نُشر على الحساب الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى "جمع تبرعات للعائلات الفلسطينية التي تواجه نقصا حادا في الغذاء".

وقالت جابر إن "العائلات في فلسطين في أمسّ الحاجة للغذاء والماء، وبإمكانكم مساعدتها من خلال التبرّع لبرنامج الأغذية العالمي''.

وأضافت أنه ''يمكنكم تقديم الدعم الغذائي العاجل للأطفال والعائلات من أجل البقاء.. يرجى التبرّع الآن''.

وفي يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت جابر أنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية التي فازت بها ببطولة المكسيك، لفائدة الشعب الفلسطيني.

وقالت جابر في تصريحات إعلامية، عقب فوزها على التشيكية ماركيتا فندروسوفا، إنه "لست سعيدة بالقدر الكافي بعد الفوز، لأن الوضع العالمي لا يجعلني سعيدة بالمطلق".

وتشهد العديد من المدن التونسية، بينها العاصمة، مسيرات تضامنية داعمة للشعب الفلسطيني، طالب فيها المشاركون بضرورة وقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.