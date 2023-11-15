نابولي يقيل مدربه رودي غارسيا بعد الهزيمة الثالثة في الدوري الإيطالي وتعيين والتر ماتزاري

بعد ستة أشهر من الحصول لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ الأيام التي لعب فيها دييغو مارادونا مع النادي، يعيش نابولي حالة من الاضطراب.

أقال النادي الجنوبي مدربه رودي غارسيا، مساء أمس الثلاثاء، بعد يومين من الخسارة الثالثة للفريق في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وعين بدلا منه والتر ماتزاري، الذي يعود إلى نابولي بعد 10 سنوات من قيادته إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي.

وأعلن نابولي الأخبار عبر منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر.

تولى غارسيا المسؤولية هذا الموسم خلفا للمدرب الفائز باللقب لوتشيانو سباليتي، الذي غادر ليأخذ إجازة لمدة عام ثم تم تعيينه مدربا للمنتخب الإيطالي بعد استقالة روبرتو مانشيني.

خسر نابولي مباراتين فقط على أرضه في طريقه إلى اللقب الموسم الماضي تحت قيادة سباليتي، وكانت الهزيمة المخيبة للآمال 1-0 أمام إمبولي المتواضع، الأحد، هي التي دفعت رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس إلى إجراء التغيير.

والتر ماتزاري (أ ب)

ظل نابولي في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي.

وحقق غارسيا، وهو فرنسي يبلغ من العمر 59 عامًا، فترة ناجحة إلى حد ما مع روما في الفترة من 2013 إلى 2016 خلال مهمته السابقة الوحيدة في إيطاليا، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة في مهمته الأخيرة في النصر، الفريق السعودي الذي انضم إليه كريستيانو رونالدو بعد كأس العالم.

قضى ماتزاري أربعة مواسم في نابولي قبل أن يغادر في 2013 وينضم إلى إنتر ميلان. وقاد نابولي إلى كأس إيطاليا عام 2012.

يواجه ماتزاري البالغ من العمر 62 عامًا بداية صعبة في فترته الثانية على رأس الفريق، حيث ستقام مباريات نابولي بعد فترة التوقف الدولي ضد أتالانتا وريال مدريد وإنتر ويوفنتوس.