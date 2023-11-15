"يويفا" يكشف عن الكرة الرسمية لنهائيات "يورو 2024"

أعلن "يويفا" عن الكرة الرسمية لنهائيات "يورو 2024"، وتصميم الكرة مستوحى من متعة كرة القدم وطاقة البطولة وتشمل تقنية الاتصال.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، عن الكرة الرسمية لبطولة "يورو 2024" التي ستقام بألمانيا صيف العام المقبل، وذلك في حدث خاص بالملعب الأولمبي ببرلين.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لكرة "يورو 2024" التي ستلعب بها مباريات البطولة المرتقبة.

وأفاد "يويفا" بأن تصميم الكرة مستوحى من متعة كرة القدم وطاقة البطولة، وتحتوي على تقنية "الاتصال"، لأول مرة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، لتسهيل اتخاذ القرارات الصحيحة من قبل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وسيتم تصنيع كرة بطولة أمم أوروبا، من قبل شركة "أديداس" الراعي الرسمي للبطولة، التي ستشهد مزيجا من الألوان في تصميمها.

وحجزت 9 منتخبات مقاعدها رسميا في البطولة حتى الأربعاء، هي فرنسا وإسبانيا وأسكتلندا وإنجلترا وتركيا والنمسا وبلجيكا والبرتغال، بالإضافة إلى ألمانيا، البلد المستضيف.

وتقام البطولة في الفترة من 14 حزيران/ يونيو حتى 14 تموز/ يوليو، في 10 مدن ألمانية هي: برلين وكولن ودورتموند ودوسلدورف وفرانكفورت وغيلسنكيرشن وهامبورغ ولايبزيغ وميونخ وشتوتغارت.