ألكاراس يفوز على روبليف في بطولة "أيه تي بي" للتنس

كانت المنافسة حامية الوطيس في المجموعة الأولى بين ألكاراس، الفائز ببطولة ويمبلدون هذا العام، وروبليف الذي بلغ نصف نهائي هذه البطولة العام الماضي.

أنجز الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا عالميا، باكورة انتصاراته في بطولة "أيه تي بي" الختامية لكرة المضرب (تنس) بفوزه على الروسي أندري روبليف الخامس 7-5 و6-2 أمس، الأربعاء، في تورينو خلال الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحمراء.

وكان ألكاراس الذي يشارك في هذه البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعد غيابه العام الماضي بسبب الإصابة، خسر مباراته الأولى أمام الألماني ألكسندر زفيريف السابع 7-6 (7-3) و3-6 و4-6.

وفي المقابل، مُني روبليف بخسارته الثانية بعد الأولى أمام مدفيديف.

وكانت المنافسة حامية الوطيس في المجموعة الأولى بين ألكاراس، الفائز ببطولة ويمبلدون هذا العام، وروبليف الذي بلغ نصف نهائي هذه البطولة العام الماضي.

وبقي التعادل قائما حتى الشوط العاشر 5-5 إلى أن تمكّن ألكاراس من كسر إرسال الروسي قبل أن يفوز بالمجموعة 7-5.

وبعد أن خسر روبليف إرساله في مطلع المجموعة الثانية، نجح الإسباني في كسره مرة جديدة في الشوط السابع وتقدم 5-2 ثم حسمها في صالحه 6-2 وبالتالي الفوز بنتيجة المباراة.