بلجيكا تفوز على صربيا بعد نقل المباراة من بروكسل إلى لوفين بسبب الأمطار

بعد مواجهة صربيا، من المقرر أن تواجه بلجيكا، يوم الأحد المقبل، على ملعب الملك بودوان منتخب أذربيجان في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا التي تقام العام المقبل.

فازت بلجيكا على ضيفتها صربيا 1-0، مساء أمس الأربعاء، في مدينة لوفين البلجيكية في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعداداتهما لتصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة نهائياتها في ألمانيا.

وسجل مهاجم فريق الشباب السعودي، يانيك كاراسكو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية.

وتم نقل المباراة الودية التي يخوضها المنتخب البلجيكي لكرة القدم ضد صربيا، أمس الأربعاء، إلى مدينة لوفين بعد هطول أمطار غزيرة جعلت ملعب الملك بودوان في بروكسل غير قابل للاستخدام.

وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إن "المباراة ستقام بدلا من ذلك على ملعب دن دريف في لوفين دون السماح بحضور الجماهير".

وأضاف أنه "نظرا لاستحالة تنظيم المباراة بشكل آمن بحضور الجماهير في مدى زمني قصير، فإنها ستقام بدون جمهور".

ومن المقرر أن يسترد المشجعون قيمة التذاكر التي قاموا بشرائها.

بعد مواجهة صربيا، من المقرر أن تواجه بلجيكا، يوم الأحد المقبل، على ملعب الملك بودوان منتخب أذربيجان في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا التي تقام العام المقبل.

وقال الاتحاد إن مكان إقامة المباراة، التي تجرى في إطار المجموعة السادسة، سيظل كما هو "حتى إشعار آخر".

وتأهلت بلجيكا بالفعل لبطولة أوروبا العام المقبل في ألمانيا.