وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي يطالب بسحب المواطنة من اللاعب عطاء جابر

تعرض لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم، عطاء جابر، في الآونة الأخيرة، لحملة تحريض من قبل إسرائيليين في وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعية.

طالب وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهر، مساء أمس الإثنين، بسحب المواطنة من لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم، عطاء جابر (29 عاما) من قرية مجد الكروم في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد مشاركته في مباراة المنتخب الفلسطيني أمام منتخب لبنان في المباراة التي أُجريت يوم الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن المجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ووجّه زوهر طلبا لوزير الداخلية، موشيه أربيل، لسحب مواطنة لاعب المنتخب الفلسطيني، عطاء جابر.

وكتب الوزير في رسالته أنه "لا يعقل أنه في ذروة الحرب في غزة، أن يشارك مواطن إسرائيلي ويتعاطف مع العدو الذي قتل أكثر من 1300 إسرائيلي، يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وأضاف أنه "يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 شارك اللاعب عطاء جابر، في إطار مباريات تصفيات كأس العالم، بمباراة جرت في الإمارات، بحيث مثل المنتخب الذي يسمي نفسه (فلسطين) أمام منتخب لبنان. جابر تماهى مع العدو حينما وقف دقيقة صمت لذكرى (ضحايا غزة) مع إهمال وتغاض عن المقتولين من الجانب الإسرائيلي وفي تعاطف مع منظمة حماس النازية والإرهابية".

وسبق أن لعب جابر في فرق مكابي حيفا، واتحاد أبناء سخنين، وأشدود، ثم فريق في أذربيجان، والمنتخب الفلسطيني. كما لعب في منتخب إسرائيل للشباب لغاية جيل 19 عاما، وتقلد مهمة كابتن المنتخب، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

يذكر أن جابر تعرض، في الآونة الأخيرة، لحملة تحريض من قبل إسرائيليين في وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعية.