يويفا يغرّم سلتيك بسبب رفع أعلام فلسطينية في المدرجات

فرض يويفا غرامة قدرها 20 ألف يورو (21700 دولار) على سلتيك لنفس التهمة في مباراته السابقة على أرضه أمام لاتسيو الإيطالي بدوري أبطال أوروبا في 4 تشرين الأول/ أكتوبر.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أمس الأربعاء، أن رفع مئات الأعلام الفلسطينية خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا من قبل مشجعي نادي سلتيك الإسكتلندي كلف الفريق غرامة قدرها 17500 يورو (19 ألف دولار).

ولطالما دعمت جماهير بطل إسكتلندا القضية الفلسطينية علنا وتحدت طلبات النادي بعدم القيام بذلك في 25 تشرين الأول/ أكتوبر عندما استضاف الفريق أتلتيكو مدريد.

واتهم يويفا سلتيك بتوجيه "رسالة استفزازية ذات طبيعة هجومية" داخل الملعب.

وفرض يويفا غرامة قدرها 20 ألف يورو (21700 دولار) على سلتيك لنفس التهمة في مباراته السابقة على أرضه أمام لاتسيو الإيطالي بدوري أبطال أوروبا في 4 تشرين الأول/ أكتوبر.

في ذلك الوقت، رفع مشجعو سلتيك لافتة مناهضة للفاشية مع صورة بينيتو موسوليني، الدكتاتور الإيطالي في حقبة الحرب العالمية الثانية، وشعار يستخدم كلمة بذيئة.

كما فرض يويفا، الأربعاء، غرامات إجمالية قدرها 11500 يورو (12500 دولار) على المشجعين الذين أشعلوا الألعاب النارية وأغلقوا ممرات الخروج في المباراة ضد أتلتيكو.