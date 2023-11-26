برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام مضيفه رايو فاليكانو

رفع التعادل رصيد برشلونة إلى 31 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن جيرونا المتصدر، لكن مع مباراة أقل، حيث سيلعبان هذه الجولة أمام قادش وأتلتيك بلباو على التوالي.

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه رايو فاليكانو بهدف لمثله، مساء أمس السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وأهدر الفريق الكتالوني فرصة تضييق الخناق وتقليص فارق النقاط في صراع القمة مع جيرونا وريال مدريد صاحبي المركزين الأول والثاني في جدول الترتيب العام.

ورفع التعادل رصيد برشلونة إلى 31 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن جيرونا المتصدر، لكن مع مباراة أقل، حيث سيلعبان هذه الجولة أمام قادش وأتلتيك بلباو على التوالي.

في المقابل رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم رايو فاليكانو بالهدف الأول عن طريق أوناي لوبيز في الدقيقة 39، وعادل الفرنسي فلوريان ليجون مدافع رايو فاليكانو النتيجة لبرشلونة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 83.