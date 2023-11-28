رونالدو يخطف الأنظار في قمة النصر وبرسبوليس الإيراني

خطف رونالدو الأنظار في قمة النصر وبرسبوليس الإيراني، وضمن "العالمي" تأهله لثمن نهائي دوري / الأناضول على الرغم من نتيجة التعادل.

خطف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الأنظار مرتين خلال مواجهة فريقه أمام برسبوليس الإيراني، مساء أمس الإثنين، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الأولى عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النجم البرتغالي في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة، لكن رونالدو توجه إلى الحكم واعترف له بعدم وجود عرقلة، واللافت أيضا أن الحكم ألغى قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.

والثانية عندما غادر رونالدو المباراة بعد تعرضه للإصابة لكدمة في الرقبة ومغادرته الملعب في الدقيقة 78 وذلك قبل 4 أيام من قمة الدوري السعودي للمحترفين أمام غريمه الهلال المتصدر.

وتعادل النصر السعودي سلبيا مع ضيفه برسبوليس الإيراني، على ملعب "الأول بارك" ليضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، متصدرا للمجموعة الخامسة.

واضطر "العالمي" لاستكمال اللقاء في ظل نقص عددي بصفوفه منذ الدقيقة 17 بعد طرد علي لاجامي، مدافع الفريق، بالبطاقة الحمراء المباشرة عقب تدخله العنيف ضد ميلاد سارلاك، لاعب برسبوليس.

وبذلك رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة متصدرا، فيما حل الفريق الإيراني ثانيا بـ8 نقاط مع تبقي جولة وحيدة على ختام دور المجموعات.

ويحل النصر ضيفا على استقلال دوشنبه الطاجيكي، فيما يستقبل برسيبوليس الإيراني نظيره الدحيل القطري، يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في ختام مباريات المجموعة.