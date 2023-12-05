دوري أبطال آسيا: مدرب السد يتحسر على تلاشي فرصة التأهل

ضمن ناساف الصدارة وبطاقة التأهل المباشرة (11 نقطة) أمام السد (8)، فيما وجّه الفيصلي الأردني ضربة قاتلة للشارقة الإماراتي وحرمه بطاقة التأهل، بفوزه عليه 2-1 في اللحظات الأخيرة.

تحسّر مدرب السد القطري، وسام رزق، على إهدار الفوز في الدقائق الأخيرة أمام ضيفه ناساف الأوزبكستاني، مساء أمس الإثنين، في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، معتبرا أن بلوغ دور الـ16 أصبح صعبا على حامل لقب 1989 و2011.

وكان السدّ يحتاج إلى تحقيق نتيجة أفضل من التي سجّلها منافسه الأوزبكستاني ذهابا (3-1) كي يتقدم عليه أو تحقيق فوز يعزّز فرصة تأهله من مركز الوصافة، لكنه أهدر تقدمه بهدف في الدقيقة 83، قبل أن تنتهي المواجهة بالتعادل 2-2.

فريق ناساف الأوزبكستاني

ويتأهل إلى ربع نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس (على غرار شرق القارة)، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وقال رزق: "أنا حزين من نتيجة المباراة ضد ناساف. نلعب من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور الثاني".

وأضاف لاعب السد السابق أنه "رغم احتلالنا المركز الثاني في مجموعتنا، أصبحت الأمور صعبة جدا في حسابات التأهل من المركز الثاني".

وضمن ناساف الصدارة وبطاقة التأهل المباشرة (11 نقطة) أمام السد (8)، فيما وجّه الفيصلي الأردني ضربة قاتلة للشارقة الإماراتي وحرمه بطاقة التأهل، بفوزه عليه 2-1 في اللحظات الأخيرة.

من المباراة، مساء أمس

وعلى الرغم من تضاؤل آماله، كان رزق راضيا عن أداء لاعبي السد "لعبنا بروح قتالية عالية لكن أهدرنا الكثير من الفرص".

وتابع أن "هذه كرة القدم. كنا الأكثر خطورة، لكننا لم نسجل بما فيه الكفاية".

بدوره، قال حسن الهيدوس، قائد السد، إنه "للأسف صعّبنا الأمور على أنفسنا حيث كان بالإمكان الخروج بنقاط أكبر في دور المجموعات، لكن لم نوفّق في تحقيق ذلك".

وبحال خروج السد، سيغيب عن الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة تواليا.