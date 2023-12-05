نادال يخفض التوقعات عند عودته للملاعب في يناير المقبل

صرح نادال، أمس الإثنين، في مقطع مسجل مصور على شبكات التواصل الاجتماعي أنه يأمل مرة أخرى في "أن يشعر بالإثارة، وذلك الوهم، وتلك المخاوف، وتلك الشكوك" في الملعب.

خفض رافائيل نادال توقعاته لدى عودته للمشاركة في بطولات كرة المضرب (تنس) العالمية في كانون الثاني/ يناير، بعد عام من الغياب.

وأعلن نادال، يوم الجمعة الماضي، مشاركته في بطولة برزبن الدولية في أستراليا في كانون الثاني/ يناير المقبل. ولم يشارك اللاعب الإسباني البالغ من العمر 37 عاما في بطولات التنس العالمية منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما أصيب في عضلات الفخذ خلال الخسارة في الجولة الثانية من بطولة أستراليا المفتوحة. وانتهى به الأمر بإجراء عملية جراحية بالمنظار في حزيران/ يونيو، في برشلونة.

وقال نادال، أمس الإثنين، في مقطع مسجل مصور على شبكات التواصل الاجتماعي إنه يأمل مرة أخرى في "أن يشعر بالإثارة، وذلك الوهم، وتلك المخاوف، وتلك الشكوك" في الملعب.

وأضاف أنه "كنت أخشى الإعلان عن هذا الأمر لأنه في النهاية عام بدون منافسة وعملية جراحية في الفخذ، لكن ما يقلقني أكثر ليس الفخذ، بل كل شيء آخر. أعتقد أنني جاهز وأثق وآمل أن تسير الأمور على ما يرام وأن يمنحني ذلك الفرصة للاستمتاع بوقتي في الملعب".

وأكد نادال أنه يعلم أن الأمور قد تختلف بعد فترة طويلة من عدم المنافسة.

وقال إنه "أرجو من نفسي ألا أتوقع أي شيء، هذه هي الحقيقة، لكنني أعتقد أنني في لحظة مختلفة، وفي وضع مختلف وفي منطقة غير مستكشفة".

في أيار/ مايو الماضي، قبل ما يزيد على أسبوع من بطولة فرنسا المفتوحة، أعلن نادال أنه غاب عن البطولة التي شكلت 14 بطولة من أصل 22 بطولة من البطولات الأربع الكبرى التي نالها. وقال حينها إنه يأمل في المنافسة عام 2024، والذي يتوقع أن يكون موسمه الأخير.

وأنهى نادال رسالته، الإثنين، قائلا إن الأمور يمكن أن تتغير نحو الأفضل في "مستقبل غير بعيد إذا حافظت على الشغف وروح المثابرة" وإذا استجابت بنيته البدنية بشكل جيد.