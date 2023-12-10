باريس سان جيرمان يواصل انتصاراته في الدوري الفرنسي

فاز باريس سان جيرمان في مباراته على فريق نانت بهدفين لواحد في الجولة الخامسة عشرة في الدوري الفرنسي.

واصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته في الدوري الفرنسي لكرة القدم بالفوز على ضيفه نانت بهدفين لواحد على ملعب "حديقة الأمراء"، مساء أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

الفوز هو الثامن تواليا للعملاق الباريسي في البطولة، منذ تعادله في الجولة السابعة مع كليرمون بملعبه يوم 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، مواصلا بنجاح حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسمين الماضيين.

ورفع فريق العاصمة بهذا الانتصار، رصيده إلى 36 نقطة في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن موناكو الثاني، و7 نقاط عن نيس الثالث الذي يستضيف ريمس، اليوم الأحد في الجولة نفسها، فيما توقف رصيد نانت عند 18 نقطة في المركز التاسع.

أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل عن طريق برادلي باركولا في الدقيقة 41، وأدرك نانت التعادل في الدقيقة 55 عن طريق الدولي المصري مصطفى محمد، قبل أن يحرز كولو مواني هدف الفوز لفريق العاصمة في الدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، عاد موناكو بفوز ثمين على مضيفه ستاد رين، سجل للفائز البرازيلي فاندرسون ويوسف فوفانا في الدقيقتين 51، و85، بينما سجل للخاسر بنيامين بوريغاريد من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

ورفع موناكو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بينما تجمد رصيد ستاد رين عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.