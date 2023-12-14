المغربي ياسين بونو ينافس على أفضل حارس مرمى في العالم

بعد فوز ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا، باحتفالية الاتحاد الأفريقي في مراكش بعد منافسة مع المصري محمد الشناوي والكاميروني أندريه أونانا، دخل المغربي قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

انضم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي إلى قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام 2023، والتي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يأتي هذا بعد فوز الدولي المغربي بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا، خلال احتفالية الاتحاد الأفريقي بمدينة مراكش المغربية بعد منافسة مع المصري محمد الشناوي والكاميروني أندريه أونانا.

وصرح "فيفا" عبر موقعه الرسمي بالإنترنت أنه تم اختصار قائمة المرشحين من 5 حراس إلى 3 أسماء فقط هم، المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي)، والبرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد).

وتم اختيار القائمة الثلاثية النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفيي كرة القدم، والمشجعين الذين صوتوا على موقع الفيفا الرسمي.

وتركز الجائزة على الحراس الأكثر تميزا خلال الفترة من 19 كانون الأول/ ديسمبر 2022 إلى 20 آب/ أغسطس 2023.

وسيتم الإعلان عن الفائز خلال حفل سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 15 كانون الثاني/ يناير 2024.

وعلى صعيد السيدات تم ترشيح الثلاثي، الأسترالية ماكينزي آرنولد (وست هام يونايتد) والإسبانية كاتالينا كول (برشلونة) والإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد)، لجائزة أفضل حارسة في العالم 2023.