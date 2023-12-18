ريال مدريد يفوز على فياريال برباعية ويتصدر دوري إسبانيا

فاز فريق ريال مدريد على فياريال برباعية أهداف لهدف في مباراتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني وتصدر الترتيب العام مؤقتا.

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مؤقتا، بتغلبه على ضيفه "فياريال" بأربعة أهداف لهدف، مساء أمس الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وبهذا الفوز الكبير تصدر الميرينغي الترتيب العام مؤقتا، بعد أن رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة أمام جيرونا الذي سيستضيف ألافيس، اليوم الإثنين، في الجولة ذاتها، في حين تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح الإنجليزي جود بيلينغهام التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 25 بضربة رأس رائعة مستغلا تمريرة حاسمة متقنة من الكرواتي لوكا مودريتش، وأضاف البرازيلي رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وقلص لويس موراليس الفارق محرزا هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 64 عزز إبراهيم دياز تقدم الملكي بتسجيله الهدف الثالث، قبل أن يختتم لوكا مودريتش رباعية فريقه في الدقيقة 68.

وفي نفس الجولة، سيطر التعادل على نتائج المواجهات، حيث تعادل ألميريا مع ضيفه ريال مايوركا بدون أهداف، وبنفس النتيجة ريال سوسيداد مع ضيفه ريال بيتيس، في حين انتهى لقاء لاس بالماس مع قادش بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.