كورتوا يعلن غيابه عن حراسة مرمى بلجيكا في "يورو 2024"

أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، غيابه عن حراسة مرمى بلجيكا في "يورو 2024" بسبب رغبته في التعافي بشكل كامل من الإصابة.

أعلن الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية بألمانيا "يورو 2024" المقرر إقامتها صيف العام المقبل.

وقال كورتوا خلال حواره مع موقع "سبورزا" البلجيكي إنه "بسبب الإصابة لن أشارك مع منتخب بلجيكا في يورو 2024، يجب أولا أن أتعافى بشكل كامل ومن ثم تحديد تاريخ عودتي للمشاركة في المباريات".

وأضاف أنه "من الأفضل توضيح هذا الأمر للمنتخب الوطني، لن أكون في حراسة المرمى بنسبة 80 بالمئة. لدينا حراس مرمى جيدون آخرون".

وأكمل أن "ريال مدريد يريدني أن أتعافى بنسبة 100 بالمئة وبالتأكيد ألا أعود مبكرا، وأنا لا أريد أن أخون تلك الثقة".

وأتم تصريحاته قائلا إنه "سأكون مجرد داعم لمنتخب بلجيكا خلال بطولة يورو 2024 وأتمنى أن نحصل على لقب أوروبي".

وتعرض كورتوا للإصابة في بداية الموسم الجاري مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة في يورو 2024 بجوار سلوفاكيا ورومانيا وأحد المنتخبات المتأهلة من ملحق التصفيات.

كورتوا البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف ريال مدريد قادما من تشيلسي عام 2018.

ومع ريال مدريد فاز كورتوا بـ9 بطولات وهي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، والدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرة، والسوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.