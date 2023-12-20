مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

بلغ فريق مانشستر سيتي لقاء نهائي كأس العالم للأندية بتغلبه على أوراوا الياباني، ويواجه فلومينيسي على اللقب.

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، بفوزه على أوراوا ريدز الياباني بثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، في نصف نهائي المسابقة.

بتلك النتيجة ضرب "السيتيزنز" موعدا، يوم الجمعة المقبل، مع فلومينينسي البرازيلي الذي كان قد ضمن مقعده في هذا الدور بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، الإثنين، للمنافسة على الفوز باللقب.

انتهى الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف دون رد، عن طريق "النيران الصديقة"، بعدما سجل النرويجي ماريوس هويبراتين مدافع الفريق الياباني هدفا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 1+45.

وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي تفوقه ونجح في إحراز الهدف الثاني مبكرا في الدقيقة 52 عن طريق الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بتسديدة قوية، بعد تمريرة متقنة من زميله كايل ووكر.

واختتم البرتغالي برنادو سيلفا ثلاثية الفريق الإنجليزي في الدقيقة 60، بعد تصويبة من مواطنه ماتيوس نونيز ارتدت إلى سيلفا الذي سدد كرة سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بثلاثية نظيفة.

في المقابل، يواجه أوراوا ريدز الياباني غريمه الأهلي، الخاسر من نصف النهائي الآخر، يوم الجمعة المقبل، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتستضيف السعودية منافسات النسخة العشرين من البطولة في الفترة من 12 وحتى 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بمشاركة 7 أندية.